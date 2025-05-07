Четыре школьника проехались по Москве на одном самокате и попали на видео

В Москве на видео попало, как четыре школьника едут на электросамокате

В Москве несколько школьников катались на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре школьника едут по тротуару на одном электросамокате.

До этого в Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. По информации источника, школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки. На кадрах видно, как один школьник едет по тротуару на электросамокате, а второй — бежит за ним.

Также сообщается, что транспорт, на котором передвигались дети, оперативно обнаружили и заблокировали. Родителям выписали штраф в размере 100 тысяч рублей: именно на такую сумму штрафуют за поездки несовершеннолетних по столице.

Кроме того, москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном.

Ранее в Кызыле школьница на Toyota Matrix переехала женщину.