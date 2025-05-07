Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четыре школьника проехались по Москве на одном самокате и попали на видео

В Москве на видео попало, как четыре школьника едут на электросамокате

В Москве несколько школьников катались на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре школьника едут по тротуару на одном электросамокате.

До этого в Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. По информации источника, школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки. На кадрах видно, как один школьник едет по тротуару на электросамокате, а второй — бежит за ним.

Также сообщается, что транспорт, на котором передвигались дети, оперативно обнаружили и заблокировали. Родителям выписали штраф в размере 100 тысяч рублей: именно на такую сумму штрафуют за поездки несовершеннолетних по столице.

Кроме того, москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном.

Ранее в Кызыле школьница на Toyota Matrix переехала женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами