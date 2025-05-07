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В Кызыле школьница на Toyota Matrix переехала женщину, и это попало на видео

В Кызыле на видео попало, как школьница на Toyota переехала женщину

В Кызыле 17-летняя школьница на Toyota Matrix сбила и переехала женщину. Об этом сообщили в МВД по Республике Тыва в своем Telegram-канале.

«6 мая в 20 часов 55 минут на улице Бай-Хаакской г. Кызыла учащаяся 11 класса одной из местных школ за рулем автомобиля «Тойота Матрикс» не справилась с управлением и совершила наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль сбивает пешехода и переезжает его.

По информации источника, в результате ДТП пострадала 46-летняя женщина. В настоящее время пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали тупую травму грудной клетки, многочисленные переломы, ушиб легких и пристеночный пневмоторакс обоих легких.

По словам школьницы, водить автомобиль ее учил отчим, а также родственники ранее допускали девушку к управлению машиной. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование.

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