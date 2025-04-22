Москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном

Baza: Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за поездку на электросамокате

В Москве женщина получила штраф в размере 100 тысяч рублей, потому что посадила своего малолетнего сына на электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жительница Москвы получила крупный штраф после того, как покаталась на самокате вместе с сыном. По данным Baza, видео нарушения очевидец направил в службу поддержки <…> После проверки за нарушение был выписан штраф 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии видно, что женщина везет мальчика через пешеходный переход на электросамокате.

По правилам сервиса, перевозка детей на электросамокате запрещена, поэтому за такие нарушения предусмотрены повышенные штрафы. Для соблюдения правил на всех транспортных средствах установлены номера.

До этого такой же штраф получили родители несовершеннолетнего электросамокатчика в столице. Школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки.

Ранее автомобильная авария парализовала движение транспорта на юге Москвы.