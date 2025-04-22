Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка получила крупный штраф за езду на электросамокате с сыном

Baza: Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за поездку на электросамокате
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве женщина получила штраф в размере 100 тысяч рублей, потому что посадила своего малолетнего сына на электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Жительница Москвы получила крупный штраф после того, как покаталась на самокате вместе с сыном. По данным Baza, видео нарушения очевидец направил в службу поддержки <…> После проверки за нарушение был выписан штраф 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии видно, что женщина везет мальчика через пешеходный переход на электросамокате.

По правилам сервиса, перевозка детей на электросамокате запрещена, поэтому за такие нарушения предусмотрены повышенные штрафы. Для соблюдения правил на всех транспортных средствах установлены номера.

До этого такой же штраф получили родители несовершеннолетнего электросамокатчика в столице. Школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки.

Ранее автомобильная авария парализовала движение транспорта на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами