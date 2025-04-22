В Москве родителей электросамокатчика оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Москве на 100 тысяч рублей оштрафовали родителей несовершеннолетнего электросамокатчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Житель Москвы донес на школьника на электросамокате. Родители ребенка получили штраф в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, школьники арендовали самокат, при этом указали фейковый возраст. Нарушение заметил местный житель, который снял детей на видео и отправил запись в службу поддержки. На кадрах видно, как один школьник едет по тротуару на электросамокате, а второй — бежит за ним.

Также сообщается, что транспорт, на котором передвигались дети, оперативно обнаружили и заблокировали. Родителям выписали штраф в размере 100 тысяч рублей: именно на такую сумму штрафуют за поездки несовершеннолетних по столице.

До этого в Москве дети прыгали на коммунальный трактор. На кадрах видно, как дети прыгают на движущийся коммунальный трактор, при этом некоторые уже сидят на нем.

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