Утка с утятами игнорировали ПДД на дорогах Симферополя, и это попало на видео

В Симферополе на видео попало, как утка с утятами нарушали ПДД

В Симферополе утка с утятами нарушали правила дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Уточка с птенцами переходят дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как утка с утятами переходит проезжую часть. На записи также видно, что птицы идут по дороге в необорудованном для пешеходов месте.

До этого сообщалось, что в Москве козы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козы идут по пешеходному переходу, при этом водители остановили автомобили и ждут, когда животные перейдут дорогу.

Кроме того, в Хабаровске конь по кличке Заклинатель сбежал со двора и попал на проезжую часть. Животное запрыгнуло на одну из машин и разбило лобовое стекло. В результате инцидента конь, как уточняется, повредил ногу. Животное уже поймали и вернули хозяину. Владелец получил штраф в размере 800 рублей.

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