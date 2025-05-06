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В Москве на видео попало, как козы учили козлят соблюдать ПДД

В Москве на видео попало, как козы учили козлят переходить проезжую часть

В Москве козы переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Бутово взрослые козы учат молодежь переходить дорогу только по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как козы идут по пешеходному переходу, при этом водители остановили автомобили и ждут, когда животные перейдут дорогу.

До этого сообщалось, что в Хабаровске конь по кличке Заклинатель сбежал со двора и попал на проезжую часть. Животное запрыгнуло на одну из машин и разбило лобовое стекло. В результате инцидента конь, как уточняется, повредил ногу. Животное уже поймали и вернули хозяину. Владелец получил штраф в размере 800 рублей.

Кроме того, на Сахалине на автомойке сотрудник ДПС задержал тонированный автомобиль. На кадрах видно, как гаишник заглядывает в автомойку, откуда выезжает черный автомобиль.

Ранее водитель сбил полицейского при попытке задержания в Петербурге.

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