Гаишники поймали тонированный автомобиль на автомойке и это попало на видео

В селе Троицком на Сахалине 5 мая на автомойке сотрудник ДПС задержал тонированный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

«Стоило водителю иномарки освободиться с мойки, как его буквально за углом, немного спрятавшись по началу, уже поджидал инспектор ДПС», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник ДПС заглядывает в автомойку, откуда выезжает черный автомобиль. На записи также видно, как работник правоохранительных органов просит водителя припарковаться.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель Chevrolet Lanos сбил сотрудника полиции. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте. В ответ на попытку задержания водитель нажал на газ и наехал на одного из оперативников, который серьезных травм не получил. Для задержания подозреваемого на черном Chevrolet Lanos в Санкт-Петербурге объявлен план «Перехват».

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