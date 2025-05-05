В российском городе лошадь выбежала на дорогу, запрыгнула на машину и попала на видео

В Хабаровске лошадь запрыгнула на машину, разбила лобовое и попала на видео

В Хабаровске конь по кличке Заклинатель сбежал со двора и попал на проезжую часть. Животное запрыгнуло на одну из машин и разбило лобовое стекло, кадры публикует RT в Telegram-канале.

В результате инцидента конь, как уточняется, повредил ногу. Животное уже поймали и вернули хозяину. Владелец получил штраф в размере 800 рублей, пишет канал.

1 мая сообщалось, что в американском штате Алабама кенгуру по кличке Шейла сбежала от хозяина и перекрыла трассу. По словам журналистов агентства Associated Press (AP), Шейла парализовала движение по участку межштатной автомагистрали в Алабаме. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном.

Отмечается также, что животное сбежало из вольера. Владельцу и правоохранителям пришлось сделать Шейле седацию (ввести в сон), чтобы вернуть ее домой. Хозяин кенгуру Патрик Старр рассказал корреспондентам, что сейчас с Шейлой все в порядке: она не ранена, ест и пьет.

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