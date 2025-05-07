Эксперты поддержали таксистов, выступающих против закона о локализации авто

Более 200 петербургских таксистов призвали пересмотреть законопроект о локализации такси, который предполагает, что все они должны пересесть на автомобили российского производства. Свои возражения они направили в обращении президенту РФ Владимиру Путину. Утверждение инициативы грозит убытками таксопаркам, которые должны в первую очередь ориентироваться на комфорт пассажиров, заявили эксперты в беседе с 360.ru.

Задействованные для перевозок автомобили совершают пробеги, несопоставимые с машинами обычных водителей, напомнил эксперт в области организации транспортной среды и урбанистики, кандидат технических наук Михаил Блинкин. В среднем такси успевает наездить 100−120 тысяч километров в год, поэтому важно, чтобы автомобили имели большой гарантированный пробег – в противном случае, по мнению эксперта, уже спустя год начнутся дорогие ремонтные работы. В пример он привел замену японских, корейских и европейских машин китайскими, отметив, что на второй год их использования начали фиксироваться дорогостоящие поломки. Важно не ставить под угрозу стабильность работы такси в российских городах, подчеркнул Блинкин.

Его поддержал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр, отметив, что сегодня выбор машин для услуг такси невелик, а ремонт отечественных авто обходится недешево.

«Таксопарки, которые используют отечественные автомобили в эксплуатации, получают, к сожалению, большие убытки», — считает Хайцеэр.

Он призвал предоставить возможности равного доступа на рынок такси всем производителям страны, напомнив, что главный ориентир при выборе машины – это комфорт пассажиров. Автоэксперт призвал принимать другие меры, направленные на поддержку таксистов и развитие этой сферы экономики.

Напомним, принятый почти год назад в первом чтении законопроект о локализации такси вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Отмечается, что процент регионов, в которых готовы к обновлению автопарка отечественными автомобилями, совсем небольшой, в том числе – из-за высокой стоимости машин, которая только возрастает с выдачей субсидий автопроизводителям. Подробнее о том, как документ оценивают специалисты отрасли, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, автомлобили какого производства россияне считают самыми комфортными в такси.