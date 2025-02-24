Автомобильный тупик: как локализация такси повлияет на рынок и что делать дальше

Принятый почти год назад в первом чтении законопроект о локализации такси вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Согласно законопроекту, перевозки в такси должны осуществляться на автомобилях отечественного производства. Уровень локализации предлагается измерять в баллах, требования будут едиными для всех регионов страны и всех типов перевозчиков. Как на фоне этих требований обеспечить эффективную работу рынка пассажирских перевозок, обсудили участники прошедшего в Госдуме круглого стола «Отечественные автопроизводители и/или отечественные автопотребители: поиск баланса». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В поисках баланса

Модератор круглого стола, депутат Госдумы Николай Будуев подчеркнул значимую роль такси для повышения качества жизни россиян и развития городов. Он напомнил, что, комментируя перспективы расширения использования отечественных автомобилей в сфере такси, президент России Владимир Путин призвал «найти баланс между перевозчиками и производителями».

«Мы все заинтересованы в том, чтобы услуги были оказаны качественно, безопасно и по доступной цене», — отметил парламентарий.

По словам Ильи Зотова из Общероссийского объединения пассажиров, отечественное автомобилестроение необходимо развивать, но не за деньги пассажира.

«Убежден, что любые расходы рынок неминуемо переложит на граждан, как это было уже неоднократно. Что вообще такое — «отечественный автомобиль», если не все машины, собранные у нас в стране, будут иметь равные условия для поставок?! Необходимо допустить для закупки все авто, собранные у нас в России и на территории ЕАЭС. В такси уже 500 тыс. россиян работают на автомобилях зарубежных марок. Их уход с рынка приведет к росту цен на услуги такси порядка 30-40% вне зависимости от субъекта РФ», — заявил Зотов.

О важности расширения понятия локализованного автомобиля говорил и Алексей Быков, глава подкомитета «Деловой России» по такси. Быков поддержал предложение включить в этот перечень продукцию стран ЕАЭС и других дружественных государств, уже присутствующих на рынке. Тем более, что, например, машины «Geely» собираются в Белоруссии, «HAVAL» — в России».

Эксперт также отметил, что процент регионов, в которых готовы к обновлению автопарка отечественными автомобилями, совсем небольшой. Среди причин — высокая стоимость машин, которая только возрастает с выдачей субсидий автопроизводителям.

close Мария Девахина/РИА Новости

«В прошлом году электрокар «Москвич» стоил 3,5 млн, — привел пример Быков. — А после введения субсидий стал стоить 4,3 млн.рублей».

Кроме того, необходимо учитывать возросшую стоимость запчастей: в отличие от зарубежных аналогов отечественные машины требуют ремонта уже через 2 года эксплуатации, т.е. еще будучи в лизинге. Поэтому «Деловая Россия» выступает за выделение прямых субсидий таксопаркам, добавил он.

Отрасль нуждается в господдержке

О проблемах водителей говорили представители Независимого профсоюза «Новый труд». По словам руководителя оперштаба НПНТ Алексея Неживого, большая часть таксистов — самозанятые, для которых такси — это способ подработки. У них уже есть свои машины, и они не готовы принудительно менять их на отечественный автопром за собственный счет. Учитывая неподъемную стоимость новых машин.

Опять же, автомобили таксистов на вторичном авторынке ценятся невысоко: из-за высокого пробега и неосторожной эксплуатацией многочисленными владельцами. Поэтому нужны меры господдержки отрасли, включая льготный лизинг для водителей, считает эксперт. В противном случае таксисты уйдут из отрасли или начнут работать полулегально.

Говоря о рисках такой ситуации, руководитель аппарата профсоюза Алена Левочкина отметила возможное снижение безопасности поездок — причем не только для пассажиров, но и для таксистов. Исчезнет возможность использовать цифровой след, к которому уже привыкли участники рынка, использующие официальные агрегаторы. То есть, при необходимости установить личности участников поездки и маршрут будет проблематично.

В НПНТ опасаются, что локализация спровоцирует уход в теневой сектор самозанятых таксистов. Этот налоговый режим был задуман, как возможность обелить доходы работающих. Сегодня в стране уже почти 12 млн самозанятых, более половины которых ранее не декларировали свои доходы. В случае усиления давления часть из них может вернуться в серый сектор экономики.

В свою очередь, депутат Госдумы Станислав Наумов подчеркнул, что важно обеспечить плавный переход к реализации законопроекта, чтобы малый и средний бизнес успел адаптироваться.

Александр Шумский, руководитель экспертного центра Пробок.нет, считает, что нужно использовать рыночные механизмы, которые не будут подавлять остальных участников рынка. В качестве примера Шумский привел Москву: «Здесь есть субсидирование на покупку или лизинг авто. Как показывает опыт, стимулирование гораздо перспективнее, чем ввод минимальных квот на машины только российского производства».

Эксперт уверен, что навязывание автопаркам каких-то конкретных моделей «создает не вполне рыночные условия и по сути добивает отрасль».

Подводя итоги дискуссии, Николай Будуев предложил зафиксировать прозвучавшие предложения и направить их в профильный комитет и правительство РФ.