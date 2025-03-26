Большинство россиян назвали иномарки в такси наиболее комфортными

Большинство россиян (93%) считают иностранные бренды такси более комфортными по сравнению с отечественными, следует из результатов исследования центра социологических исследований «Российское общественное мнение и исследование рынка» (РОМИР).

По данным опроса, только 7% россиян выбирают отечественные автомобили в такси. В ходе исследования для оценки применялся индекс, который объединил оценку характеристик комфорта поездки в такси по каждой из оцениваемых марок.

Самыми комфортными россияне назвали японские и корейские бренды (85% — значение индекса), второе место заняли западные автомобили (79%), а третье – китайские (76%).

Исследование показало, что для 79% респондентов комфорт важнее всего во время поездки на такси. Также 51% опрошенных выделили наличие зарядки, Wi-Fi, климат-контроля и другие удобства.

В ходе исследования выяснилось, что 44% россиян совершают поездки на такси раз в неделю или чаще, 37% — 2-3 раза в месяц, а 19% — 1 раз в месяц.

За последний год 59% респондентов при заказе такси выбирали тариф «Комфорт». Среди них 39% заказывают этот тариф не менее 1 раза в неделю, 25% — 2-3 раза в месяц, 36% — не более 1 раза в месяц. Также 40% опрошенных выбирают «Комфорт +» не менее 1 раза в неделю, 33% — раз в месяц, а 27% — 2-3 раза ежемесячно.

Исследование проводилось на базе Потребительской панели РОМИР. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, которые пользовались такси не менее 1 раза в месяц.