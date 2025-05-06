ДТП с мотоциклом парализовало движение на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, в районе ДТП движение транспорта затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что на юге Москвы на 26-м километре МКАД в районе развязки с Липецкой улицей загорелся салон с китайскими автомобилями. По словам очевидцев, из здания автодилера клубится серый дым. Кроме того, известно, что возгорание произошло в автосалоне Changan. В настоящее время уточняются причины произошедшего и информация о пострадавших.

Кроме того, в Челябинске 5 мая женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали.

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