На юге Москвы на МКАД загорелся салон с китайскими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автосалон с китайскими автомобилями загорелся на 26 км МКАД в районе развязки с Липецкой улицей. Очевидцы наблюдают серый дым из здания автодилера. Узнаем породности», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SНОТ утверждает, что возгорание произошло в автосалоне Changan. В настоящее время уточняются причины произошедшего и информация о пострадавших.

До этого сообщалось, что в Челябинске 5 мая женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали. Она села практически на ходу, требовала, чтобы машину сняли с эвакуатора, а потом пристегнула себя наручниками к рулю. Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сидит в автомобиле, который находится на эвакуаторе. Челябинка пристегивает себя наручниками к машине, в этот момент на нарушительницу смотрит сотрудник ДПС и смеется.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.