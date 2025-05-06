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Челябинка приковала себя наручниками к машине перед гаишниками, и это попало на видео

В Челябинске женщина приковала себя наручниками к машине во время эвакуации

В Челябинске женщина приковала себя наручниками к автомобилю, который эвакуировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

«Она села практически на ходу, требовала, чтобы машину сняли с эвакуатора, а потом пристегнула себя наручниками к рулю, кричала, что не выйдет из машины, — рассказал очевидец.

Прохожие запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина сидит в автомобиле, который находится на эвакуаторе. Челябинка пристегивает себя наручниками к машине, в этот момент на нарушительницу смотрит сотрудник ДПС и смеется.

По информации источника, инцидент произошел 5 мая. После того, как автомобиль погрузили на эвакуатор и провезли десятки метров, в него забралась челябинка.

Также сообщается, что из-за инцидента образовалась пробка, поскольку эвакуатор не мог продолжить движение с человеком в салоне. В Госавтоинспекции отметили, что на нарушительницу составили административный протокол.

Ранее челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу.

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