Челябинка протаранила авто во время фотосессии и попала в больницу

В Челябинске на видео попало, как женщина разбила авто мопедом на фотосессии

В Челябинске женщина на мотоцикле протаранила припаркованный автомобиль во время фотосессии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«В Новосинеглазово фото-момент обернулся больничной койкой. Девушка, взявшая чужой мотоцикл для эффектного кадра, случайно дала газу — железный конь рванул вперед, с грохотом врезавшись в припаркованную машину», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Челябинск с огоньком» опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как женщина на мотоцикле врезается в припаркованный серый легковой автомобиль. От удара у машины включается сигнализация. Кроме того, на записи видно, как после ДТП женщина встает с мотоцикла и отходит в сторону.

По информации источника, прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавшую, а сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время оценят ущерб, причиненный автомобилю и мотоциклу.

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