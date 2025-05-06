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«Теперь я пешеход»: улыбающийся оренбуржец снял на видео, как горит его легковушка

В Оренбурге улыбающийся водитель снял на видео, как горит его автомобиль

В Оренбурге водитель с улыбкой снял на видео, как горит его легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Недостижимый уровень спокойствия демонстрирует хозяин сгоревшего авто в Оренбурге, который мужественно принял потерю брички. И все это снял», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как мужчина стоит на фоне горящего автомобиля и улыбается. При этом автор видео сообщает, что теперь поедет на вахту, чтобы заработать деньги.

До этого сообщалось, что во Владивостоке подросток показывал трюки на мопеде, когда ехал по Золотому мосту. Водители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как подросток выполняет опасные маневры: едет на одном колесе, встает коленями на сиденье и поднимает ногу вверх.

Кроме того, в селе Троицком на Сахалине на автомойке сотрудник ДПС задержал тонированный автомобиль. На кадрах видно, как сотрудник ДПС заглядывает в автомойку, откуда выезжает черный автомобиль.

Ранее в Свердловской области пассажирка трамвая разбила голову девушке бутылкой водки.

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