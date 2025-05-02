На видео попало, как пассажирка трамвая разбила бутылкой водки голову девушке

Под Екатеринбургом пассажирка трамвая разбила бутылкой водки голову девушке. Об этом сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте».
«Нам пишут: девочке разбили бутылку водки об голову в трамвае. Девочку увезли в 9 детскую больницу и дали показания», — отмечается в публикации.
На опубликованных кадрах видно, что девушки снимали на видео пассажирку с признаками опьянения, из сумки которой торчала бутылка водки. После того, как женщина начала конфликтовать с другими пассажирами, кондуктор трамвая попыталась отвести ее в переднюю часть салона, но сделать это не удалось.
Женщина осталась на месте и спустя некоторое время выхватила из сумки бутылку, которой ударила одну из сидевших девушек. На видеозаписи слышен звон разбитого стекла.
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