«Творил безобразие»: на Золотом мосту Владивостока подросток выполнял трюки на мопеде

На Золотом мосту Владивостока подросток показывал опасные трюки на мопеде

Во Владивостоке подросток показывал трюки на мопеде, когда ехал по Золотому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Молодой человек был без водительских прав и творил безобразие во время движения», — сообщили очевидцы.

Водители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как подросток выполняет опасные маневры: едет на одном колесе, встает коленями на сиденье и поднимает ногу вверх.

По информации источника, инцидент произошел на Золотом мосту.

До этого сообщалось, что в селе Троицком на Сахалине 5 мая на автомойке сотрудник ДПС задержал тонированный автомобиль. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник ДПС заглядывает в автомойку, откуда выезжает черный автомобиль. На записи также видно, как работник правоохранительных органов просит водителя припарковаться.

Кроме того, в Санкт-Петербурге водитель Chevrolet сбил полицейского.

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