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Госдума РФ рассмотрит закон о локализации такси весной 2026 года

«Известия»: закон о локализации такси может заработать весной 2026 года
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о локализации такси может быть принят в марте 2026 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на новую версию документа, которую комитет Госдумы по транспорту разослал в федеральные органы исполнительной власти.

Как заявила директор ассоциации «Национальный совет такси» НСТ Наталия Лозинская, если сроки сдвинут до весны следующего года — это не решение проблемы. По ее словам, российские перевозчики не готовы закупать машины отечественного производства для обновления парков. Среди причин — отсутствие нужных комплектаций, высокая стоимость владения в результате частого ремонта, долгого ожидания запчастей и связанного с этим простоя машин.

Принятый почти год назад в первом чтении законопроект о локализации такси вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Согласно законопроекту, перевозки в такси должны осуществляться на автомобилях отечественного производства. Уровень локализации предлагается измерять в баллах, требования будут едиными для всех регионов страны и всех типов перевозчиков. Как на фоне этих требований обеспечить эффективную работу рынка пассажирских перевозок, обсудили участники прошедшего в Госдуме круглого стола «Отечественные автопроизводители и/или отечественные автопотребители: поиск баланса». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минпромторг РФ увеличил скидку по программе льготного лизинга на общественный транспорт.

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