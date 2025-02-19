Стало известно, почему таксопарки отказываются от покупки российских машин

ТАСС назвал три причины, из-за которых таксопарки не закупают отечественные авто

В России 63% таксопарков не готовы закупать отечественные автомобили, сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Национальный совет такси» (НСТ).

«Среди причин — отсутствие нужных комплектаций, высокая стоимость владения в результате частого ремонта, долгого ожидания запчастей и связанного с этим простоя машин», — рассказали ТАСС в ассоциации.

При этом 59% опрошенных заявили, что не будут закупать машины российского производства ни при каких условиях.

Тем не менее 27% опрошенных сказали, что готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в России машин при наличии субсидий. Цена седана экономкласса в этом случае не должна превышать 1 млн рублей с НДС.

Ассоциация НСТ еще в 2023 году выступила против введения в России требований к таксомоторным компаниям об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

В НСТ предупредили, что такие требования могут привести к росту цен на перевозки, поскольку цены на автомобили выросли до 2 млн рублей, а более доступных машин с автоматическими трансмиссиями в России не производится.

По оценкам экспертов, для обновления таксопарков необходимо ежегодно закупать до 200 тысяч автомобилей, однако объемы закупок из-за дефицита автомобилей не превышают 50 тыс. единиц.

С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе 2023 года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, закрепление в законодательстве нормативов приведет к дополнительному стимулированию спроса на отечественные автомобили со стороны таксомоторной отрасли.

Ранее российские таксисты пожаловались на резкое снижение доходов.