Автоэксперт объяснил, стоит ли запрещать каршеринг неопытным водителям

Автоэксперт Антон Ануфриев в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение депутата санкт-петербургского поселка Шушары Михаила Ветрова запретить неопытным водителям пользоваться каршерингом. По мнению специалиста, подобные ограничения вряд ли что-то изменят.

«Молодые водители часто пользуются каршеринговыми автомобилями для набора опыта. Можно ввести минимальный порог наличия опыта вождения, но это вряд ли как-то отразится на безопасности дорожного движения. Человек получит права, подождет два года, а затем возьмет каршеринговый автомобиль. По документам у него будет двухлетний стаж, но не реальный опыт вождения», — сказал Ануфриев.

Как считает Ветров, в России необходимо ввести норму, которая запретит пользоваться услугами каршеринга молодым водителям, не имеющим двухлетнего стажа вождения. Сами машины, по мнению парламентария, следует выкрасить в единые цвета, вне зависимости от компании, которой они принадлежат, — это станет своего рода сигнальным обозначением для других участников дорожного движения.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что в России наблюдается тенденция к отказу от личных автомобилей в пользу арендованных — по его мнению, это происходит из-за того, что на момент покупки машины люди не задумываются о стоимости владения ею.

Ранее россияне назвали вождение автомобиля источником удовольствия.