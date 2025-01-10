Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предрекли отказ жителей от личных авто в пользу каршеринга

Автоэксперт Попов: россиян будут отказываться от машин в пользу каршеринга
close
Саид Царнаев/РИА «Новости»

В России наблюдается тенденция к отказу от личных автомобилей в пользу арендованных. Часто это происходит из-за того, что на момент покупки машины люди не задумываются о стоимости владения, объяснил автоэксперт Дмитрий Попов. Однако каршеринг очень далек от безопасности, заявил он 360.ru.

При покупке машины важно учитывать, сколько стоит содержание, техосмотр, замена резины и так далее. Каршеринг же освобождает россиян от всех этих забот. Однако в целом ситуация складывается непростая, так как сегодня арендованные машины занимают много места на дороге, считает эксперт.

«Это очень странно, потому что одной рукой государство пихает горожан в автобус, в метро, потому что не справляется с большими потоками, а другой рукой создает субсидии для тех, кто выставляет на дороги личные автомобили. Вот это сложная история», — объяснил он.

Еще одним минусом использования арендованных авто Попов назвал недостаточную безопасность и высокую аварийность. Так, при владении собственной машиной водитель перед поездкой проверяет ее исправность и контролирует в пути. А вот при управлении каршеринговым автомобилем, он не знает, в каком он находится техническом состоянии. Кроме того, водителям требуется время для привыкания к управлению новой машиной, заключил автоэксперт.

Напомним, исследователи выяснили, что содержание личного автомобиля в России обходится дешевле, чем постоянное использование каршеринга. Так, содержание личного автомобиля обходится россиянам в 200-220 тыс. рублей – это на 6,6-17% дешевле каршеринга.

Ранее стало известно о неприятностях, грозящих водителям каршеринговых автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами