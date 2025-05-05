Россиянам без опыта вождения призвали запретить пользоваться каршерингом

Депутат Ветров: каршеринг должен быть доступен только после двух лет вождения

В России необходимо ввести норму, которая запретит пользоваться услугами каршеринга молодым водителям, не имеющим двухлетнего стажа вождения. Сами машины следует выкрасить в единые цвета, вне зависимости от компании, которой они принадлежат, — это станет своего рода сигнальным обозначением для других участников дорожного процесса. С такой инициативой к главе Минтранса РФ Роману Старовойту обратился депутат МО Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

По мнению автора идеи, сегодня каршеринг в силу своей доступности и легкости использования стал наиболее популярен у молодежи, еще не имеющей опыта вождения. Это означает, что такие машины представляют повышенную опасность на дорогах общего пользования, подчеркнул Ветров.

«Именно от водителя прокатного автомобиля можно ожидать рискованных маневров, ошибок и провоцирования аварийных ситуаций», — пояснил он.

Он предложил ввести единую расцветку для таких автомобилей, а также принять закон, который запретит брать машину в пользование водителям младше 20 лет. Ездить на каршеринговых авто должны только те водители, которые имеют опыт вождения не менее двух лет, убежден эксперт.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что в России наблюдается тенденция к отказу от личных автомобилей в пользу арендованных – по его мнению, это происходит из-за того, что на момент покупки машины люди не задумываются о стоимости владения ею. При этом одним из главных минусов использования арендованных авто Попов назвал недостаточную безопасность и высокую аварийность – водителям требуется время для привыкания к управлению новой машиной, к тому же, они не знают, в каком техническом состоянии она находится.

Ранее стало известно, почему опасно покупать каршеринговые машины в России.