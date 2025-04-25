Россияне назвали вождение автомобиля источником удовольствия

У большинства россиян вождение автомобиля вызывает позитивные эмоции, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, экосистемы Сбера и каршеринга «Ситидрайв».

Каждый четвертый россиянин (26%) заявил о получении удовольствия во время вождения, также 26% ценят ощущение свободы, для 18% комфортно проводить время за рулем.

Главным параметром для получения удовольствия за рулем 25% респондентов назвали возможность путешествовать туда, куда не добраться без автомобиля. Также 17% опрошенных приятно смотреть на красивые пейзажи, для 16% важно чувство контроля, еще для 14% — комфорт и тишина в салоне.

Говоря о неприятных моментах за рулем, 28% назвали пробки, 26% — некачественные дороги, 24% неприятны агрессивные водители, 8% пожаловались на расходы на топливо и обслуживание.

Также 36% участников опроса заявили, что за рулем им важна мощность автомобиля и его внешний вид, для 21% эти параметры не важны, а еще для 27% значение имеют в первую очередь комфорт и экономичность.

В совместном опросе Rambler&Co, Сбера и «Ситидрайва» приняли участие более 56 тыс. автолюбителей со всей России.