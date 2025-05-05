Стало известно о 9 новых автомобилях, которые появятся в РФ после Шанхайского автосалона

«Ъ»: в РФ после Шанхайского автосалона появятся 9 новых китайских моделей авто

После Шанхайского автосалона в России могут появиться не менее 9 новых китайских моделей автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

«Среди ожидаемых моделей — гибридный Hongqi H5, а также седан Hongqi L1. GAC планирует поставки модели S7, а Aito Seres — кроссоверов М9 и М8. Также в перспективе может появиться внедорожник M-Hero 817 от Dongfeng, и в ближайшем времени модель Voyah Free 318», — сообщает газета.

Кроме того, на российский рынок могут выйти гибридные Zeekr 9X и Avatr 07.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

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