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Названы 10 самых дешевых новых иномарок в России

Автоэксперт Целиков перечислил 10 самых дешевых иномарок в России
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Changan

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале назвал десять самых дешевых новых иномарок на российском рынке в первом квартале 2025 года.

Так, на первом месте находится Changan Alsvin, который стоит 1,82 млн рублей. Второе место занимает BAIC U5 Plus с ценой 1,84 млн рублей. На третьем месте находится модель SWM G05 Pro, которую дилеры продают от 2,09 млн рублей.

В топ-10 самых доступных иномарок также вошли BAIC X7 (2,09 млн рублей), SWM G01 (2,1 млн рублей), Kaiyi E5 (2,13 млн рублей), Omoda S5 (2,15 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2,15 млн рублей), JAC J7 (2,18 млн рублей) и Solaris HS (2,21 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевели новые автомобили.

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