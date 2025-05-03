В России рекордно подешевели новые автомобили

Апрель 2025 года стал рекордным по снижению цен на новые автомобили в России за последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Цены сейчас в апреле находятся на самом низком уровне за последние годы. Сейчас новый китайский автомобиль выпуска 2024 года можно купить, начиная от 1,3 млн рублей», — сказал эксперт.

По словам Моржаретто, подобная ситуация сложилась в связи с тем, что в Россию ранее было завезено много новых китайских автомобилей. Поэтому в настоящий момент непроданные машины хранятся на складах у дилеров и дистрибьюторов и цены на них падают.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее были названы регионы России с самыми большими скидками на автомобили.