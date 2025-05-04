На видео попало, как бык сел на скутер и поехал по проезжей части

В Индии на видео попало, как бык проехал на скутере по проезжей части

В Индии бык проехался по дорогам на скутере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Индии бык принял скутер за корову и случайно уехал кататься по улицам города. Согласно публикациям местных СМИ, произошло все это в городе Ришикеш. Прекратить свою поездку животному удалось лишь с помощью стены», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как бык подходит к припаркованному скутеру и копытами надавливает на него, отчего транспорт начинает ехать. На записи также видно, как скутер с животным останавливается после столкновения с препятствием.

До этого сообщалось, что в Приморском крае кошка провалилась в открытый люк припаркованной машины. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как кошка идет по крыше припаркованного автомобиля, а после — проваливается в люк, но успевает схватиться лапой за крышу.

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