Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как бык сел на скутер и поехал по проезжей части

В Индии на видео попало, как бык проехал на скутере по проезжей части

В Индии бык проехался по дорогам на скутере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Индии бык принял скутер за корову и случайно уехал кататься по улицам города. Согласно публикациям местных СМИ, произошло все это в городе Ришикеш. Прекратить свою поездку животному удалось лишь с помощью стены», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как бык подходит к припаркованному скутеру и копытами надавливает на него, отчего транспорт начинает ехать. На записи также видно, как скутер с животным останавливается после столкновения с препятствием.

До этого сообщалось, что в Приморском крае кошка провалилась в открытый люк припаркованной машины. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как кошка идет по крыше припаркованного автомобиля, а после — проваливается в люк, но успевает схватиться лапой за крышу.

Кроме того, в Подмосковье мигрант устроил драку с пенсионером в автобусе.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами