В Приморье кошка упала в припаркованный автомобиль, и это попало на видео

В Приморье на видел попало, как кошка провалилась в припаркованный автомобиль

В Приморском крае кошка провалилась в открытый люк припаркованной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Если Вы купили автомобиль с люком, то не забивайте закрывать его, оставляя на парковке. На видео попал момент, как котейка, прогуливаясь по крыше машины, потерял бдительность и угодил в «глубокую яму», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как кошка идет по крыше припаркованного автомобиля, а после – проваливается в люк, но успевает схватиться лапой за крышу.

До этого в Петропавловске-Камчатском внедорожник несколько метров протащил пенсионерку по дороге. Это произошло в 12:20 (3:20 мск) на улице Сахалинская 2/1. При движении задним ходом 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на женщину 82 лет, которая шла по парковочной зоне. После ДТП пенсионерка была госпитализирована. Как уточняется, водитель автомобиля в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.