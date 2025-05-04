В Подмосковье мигрант избил пожилого мужчину в автобусе, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как мигрант избил пенсионера в автобусе

В Подмосковье мигрант утроил драку с пенсионером в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия. 112».

«В подмосковном автобусе иностранный специалист напал на пенсионера и несколько раз его ударил. По словам очевидцев, началось все со словесной перепалки». – говорится в сообщении.

Telegram-канал «Типичное Одинцово» опубликовал видео, снятое пассажирами. На кадрах видно, как нарушитель бьет пенсионера о поручни.

По информации источника, пенсионерка пыталась помочь пострадавшему мужчине.

До этого сообщалось, что в Челябинске прохожие забрали младенца у голой женщины, которая бегала с ним по дорогам. Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина в одних трусах бегает по траве и проезжей части и кричит. Кроме того, на записи видно, что ребенка держит на руках другая женщина.

Кроме того, пешеход пострадал в ДТП в городе Петропавловск-Камчатский. Судя по кадрам, внедорожник протащил женщину несколько метров.

Ранее сообщалось, что в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.