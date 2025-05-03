В центре Москвы 3 мая перекроют движение

Движение транспорта в нескольких районах Москвы, в том числе в центральной части, ограничат 3 мая 2025 года, сообщает Telegram-канал «Дептранс. оперативно». Это связано с репетицией Парада Победы.

Так, будет закрыто движение с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. С 17:30 до окончания мероприятия на ряде центральных набережных и улиц. Также повторно закроют движение для транспорта с 22:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат и Большого Каменного моста. С 23:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день для страны.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех», — заявил он.

Также столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве на майские праздники парковка автомобилей будет бесплатной.

Оставить автомобиль бесплатно можно в период: 1–2–3 мая и 8–9–10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа.

По его словам, исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.