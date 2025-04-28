Стало известно, когда в Москве отменят платную парковку

Собянин: парковка в Москве будет бесплатной в честь государственных праздников

В Москве на майские праздники парковка автомобилей будет бесплатной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«По традиции отменяем плату за парковку в честь государственных праздников. Оставить автомобиль бесплатно можно в период: 1–2–3 мая и 8–9–10 мая на всех уличных парковках, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа», — написал в посте Собянин.

По его словам, исключением станут лишь парковки со шлагбаумом. Они продолжат работать в обычном режиме.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.