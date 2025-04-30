Названы регионы России с самыми большими скидками на автомобили

Средний размер скидки на автомобили в России по итогам первого квартала 2025 года достиг 21%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Оценка».

«В первом квартале медианный размер скидки, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, достиг 21%», — уточнили аналитики «Авто.ру Оценка».

Среди десяти регионов России с наибольшими продажами новых автомобилей в первые три месяца 2025 года самый высокий средний размер скидки оказался в Санкт-Петербурге и Москве — там за счет нее можно сэкономить 24% и 23% соответственно. В то же время самая низкая средняя скидка была зафиксирована в Башкортостане (15%), Ростовской области (16%) и Татарстане (19%).

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

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