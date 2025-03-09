Названы 10 самых дешевых китайских кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных китайских кроссоверов в России.

Первое место в рейтинге занял Livan X3 Pro. Его можно купить всего за 1,56 млн рублей. Кроссовер JAC JS3 2024 года выпуска в базовой комплектации Comfort сегодня можно приобрести за 1,64 млн рублей. На третьем месте находится BAIC X35 калининградской сборки со стартовой ценой 1,65 млн рублей.

В топ-10 самых дешевых китайских кроссоверов в России входят также SWM G05 Pro (1,68 млн рублей), SWM G01F (1,8 млн рублей), Haval Jolion (1,85 млн рублей), Haval M6 (1,88 млн рублей), SWM G01 (1,89 млн рублей), Bestune T77 (1,9 млн рублей) и Dongfeng 580 (1,95 млн рублей).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что в России рекордно сократились продажи новых автомобилей.