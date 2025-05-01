Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась в два раза

В очереди у Крымского моста остаются порядка 1 200 автомобилей
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18:00 по московскому времени сократилась до 1180 транспортных средств, что вдвое меньше от пиковых значений. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что абсолютный максимум — 2700 автомобилей — был зафиксирован в 11:00.

Со стороны Кубани функционируют две площадки досмотра, на которых задействованы все посты ручного досмотра. В связи с этим очередь постепенно сокращается, но ожидание на въезд в Крым пока превышает два часа, добавили в ведомстве.

Российский союз туриндустрии (РСТ) связал многокилометровую пробку перед Крымским мостом с перераспределением туристических потоков. Причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами. По данным РСТ, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом союз призвал путешественников использовать альтернативные маршруты: сухопутные и железнодорожные.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами