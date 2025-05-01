Очередь на досмотр у Крымского моста сократилась в два раза

Очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18:00 по московскому времени сократилась до 1180 транспортных средств, что вдвое меньше от пиковых значений. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что абсолютный максимум — 2700 автомобилей — был зафиксирован в 11:00.

Со стороны Кубани функционируют две площадки досмотра, на которых задействованы все посты ручного досмотра. В связи с этим очередь постепенно сокращается, но ожидание на въезд в Крым пока превышает два часа, добавили в ведомстве.

Российский союз туриндустрии (РСТ) связал многокилометровую пробку перед Крымским мостом с перераспределением туристических потоков. Причиной стали закрытие части пляжей в Краснодарском крае и ограничения авиасообщения с южными регионами. По данным РСТ, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. При этом союз призвал путешественников использовать альтернативные маршруты: сухопутные и железнодорожные.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.