В Ленобласти бык игнорировал ПДД и попал на видео

В Ленобласти бык игнорировал ПДД и помял несколько автомобилей

В Ленинградской области на Киевском шоссе бык бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«На Киевском шоссе в районе Малого Карлино бычок помял несколько машин», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как бык бежит по проезжей части между автомобилями.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращаться на проезжей части. В момент кульбита легкового автомобиля из салона вылетают люди.

Кроме того, в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.