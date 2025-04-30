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На видео попало, как сахалинец испугался гаишников и протаранил дорожные знаки

Mash: Водитель на Сахалине испугался ДПСников, дал по газам, снес знаки и столб

В Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Хонда» на большой скорости подлетала к кольцу Ленина-Украинская. Увидев людей в форме, вероятно, водитель слегка перенервничал и нажал на педаль. Результат — на видео. Эффектный форсаж со сносом дорожных знаков и впечатывание в столб», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб.

По информации источника, пять человек, которые находились в автомобиле в момент столкновения, сбежали до приезда сотрудников ДПС. В настоящее время работники правоохранительных органов ищут нарушителей.

До этого сообщалось, что в Новошахтинске полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем. На кадрах видно, как патрульная машина выезжает на перекресток и врезается в легковой автомобиль. От удара машина полицейских переворачивается на проезжей части.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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