Самарчанин попал под колеса собственной фуры

В Самарской области водитель попал под колеса своей фуры

В Самарской области в городе Новосемейкине водитель попал под колеса собственного большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Фура самопроизвольно скатилась с горки и наехала на своего водителя», — сообщили очевидцы.

По информации источника, в результате ДТП водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

До этого сообщалось, что в Омской области грузовик протаранил легковой автомобиль Hyundai. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения, где врезается в легковую машину. После удара транспортные средства разъезжаются в разные стороны. На записи также видно, что после тарана запчасти разлетаются по проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель легковой машины. Медики госпитализировали его с травмами.

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