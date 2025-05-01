В Москве автомобиль перевернулся в тоннеле и попал на видео

В Москве на видео попал перевернутый после жестокого ДТП автомобиль

В Москве автомобиль перевернулся на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Перевертыш в тоннеле на проспекте Маршала Жукова», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что синий легковой автомобиль лежит на крыше на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращается на проезжей части. В момент кульбита легкового автомобиля из салона вылетают люди.

Кроме того, в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.