«Оставьте меня в покое»: психолог рассказал, о чем думал Ефремов в автобусе

Актер Михаил Ефремов может находиться в глубокой депрессии. К такому выводу пришел психолог Сергей Ланг, который ознакомился с фотографиями из автобуса, в котором ехал артист. Об этом сообщаетAif.ru.

«Очень закрытая поза, он закрыт от социума, безусловно, он устал от давления, от внимания. Очень неуверенная у него посадка, есть ощущение, что он хочет сказать: оставьте меня в покое, я ни с кем не хочу общаться, ни с кем не хочу видеться. Это говорит об эмоциональной усталости, о стрессе, который, наверное, уже перешел в глубокую депрессию», — объяснил эксперт.

30 апреля появилась информация о том что Михаила Ефремова заметили в автобусе. Известно, что на заседании по вопросу УДО артист утверждал, что никогда не сядет за руль. Он также полностью отказался от спиртного, назвав алкоголь своим главным врагом.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

Кроме того, стало известно, что актера Михаила Ефремова заметили с сигаретой на остановке автобуса.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.