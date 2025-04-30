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Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте

SHOT: актер Ефремов передвигается на общественном транспорте после выхода по УДО
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Актера Михаила Ефремова заметили в общественном транспорте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ефремов ехал в автобусе в Москве. Его запечатлели в транспорте. Известно, что на заседании по вопросу УДО артист утверждал, что никогда не сядет за руль. Он также полностью отказался от спиртного, назвав алкоголь своим главным врагом.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

11 апреля Михаил Ефремов признался, что пока не строит никаких творческих планов.

Ранее «Фаворит Пугачевой» связал возросшие гонорары Ефремова с высказыванием певицы.

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