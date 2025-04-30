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Кондуктор жестоко избил казанца в автобусе, и это попало на видео

В Казани на видео попало, как кондуктор жестоко избил пассажира

В Казани кондуктор избил пассажира в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

«Кондуктор избил пассажира в Казани, причем очень жестко. Это произошло в том самом злосчастном 43-м автобусе <…> Помимо жары, постоянной давки и грязных автобусов, так еще и кулаками машут», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как кондуктор бьет мужчину и кричит на него.

По словам пассажиров, мужчина вел себя агрессивно, и кондуктор решил его избить.

До этого сообщалось, что в Москве 29 апреля водитель на Lada блокировал проезд автомобилю экстренных служб, спешившим к человеку. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль едет перед машиной экстренных служб и не уступает дорогу: не перестраивается на соседнюю полосу. На записи также слышно, что у скорой включена сирена, а также водитель сигналит нарушителю, но последний не реагирует.

Ранее сахалинец испугался гаишников и протаранил дорожные знаки.

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