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Водитель на Lada Granta принципиально не пропускал скорую, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как Lada Granta блокировала проезд скорой с мигалками

В Москве 29 апреля водитель на Lada блокировал проезд автомобилю экстренных служб, спешившим к человеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель черной Lada Granta принципиально не стал пропускать карету скорой в Москве. Инцидент произошел вчера на ТТК, машина медиков двигалась с включенными спецсигналами, человека за рулем отечественного авто просили уступить дорогу, но просьбы не возымели на него никакого эффекта», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва» опубликовал запись с видеорегистратора скорой. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль едет перед машиной экстренных служб и не уступает дорогу: не перестраивается на соседнюю полосу. На записи также слышно, что у скорой включена сирена, а также водитель сигналит нарушителю, но последний не реагирует.

По информации источника, Lada Granta зарегистрирована на жителя Башкирии, при этом на нем числятся штрафы за нарушение ПДД. Водитель превышал допустимую скорость, игнорировал знаки. Семь штрафов мужчина получил за апрель за поездки по столице.

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