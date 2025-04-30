В России предрекли массовые увольнения сотрудников автосалонов

Автодилерам придется заняться сокращением сотрудников, поскольку продажи новых машин снижаются, сообщил изданию ridus.ru автоэксперт Дмитрий Попов.

«Автомобильная отрасль переживает кризис, поэтому автодилерам придется сокращать сотрудников, чтобы как-то пережить суровые времена, когда высокие процентные ставки по кредитам обрушили спрос примерно на одну треть. Других вариантов, увы, я не вижу. Самые массовые увольнения будут в автосалонах. Речь в первую очередь идет о сотрудниках, которые занимаются непосредственно продажами», — сказал Попов.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Ранее были названы регионы России с самыми большими скидками на автомобили.