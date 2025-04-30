В Подмосковье загорелся военный грузовик

Mash: военный грузовик загорелся на съезде с трассы М4 «Дон» в Подмосковье

В Московской области 30 апреля загорелся военный грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все произошло сегодня ночью в районе 2:30 в Ступинском районе. В этот момент рядом с грузовиком находились еще два авто. Судя по кадрам, техника полностью сгорела», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошел на съезде с трассы М4 «Дон». Очевидец запечатлел грузовик на камеру. На кадрах видно, как на проезжей части горит транспортное средство.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб. Пять человек, которые находились в автомобиле в момент столкновения, сбежали до приезда сотрудников ДПС. В настоящее время работники правоохранительных органов ищут нарушителей.

Кроме того, в Новошахтинске полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.