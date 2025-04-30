В Новошахтинске на видео попало, как полицейская машина перевернулась в жестоком ДТП

SHOT: момент жесткого ДТП в Новошахтинске с полицейским авто попал на видео

В Новошахтинске полицейская машина столкнулась с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Авария произошла поздно вечером на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина. Предварительно, в аварии пострадали оба водителя, чудом обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульная машина выезжает на перекресток и врезается в легковой автомобиль. От удара машина полицейских переворачивается на проезжей части.

По информации источника, на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автобус выезжает на обочину дороги, падает в кювет и переворачивается.

Инцидент произошел 28 апреля. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автобус лежит на боковой части, при этом у него выбито лобовое стекло.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.