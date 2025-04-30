В России появилась новая китайская марка автомобилей

Первый официальный дилер автобренда Li Auto (Lixiang) откроется в России в мае 2025 года. Об этом сообщает quto.ru со ссылкой на пресс-службу компании Sinomach Auto (дистрибьютор бренда). Сейчас уже назначены 32 официальных дилера марки Li Auto в РФ.

«Уже сейчас первые автомобили поступают на склады», — заявил директор по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин.

Отмечается, что автомобили» будут иметь русский мастер-аккаунт, русифицированный интерфейс, гарантию на батарею на 160 тыс. километров, гарантию на 3 года или 100 тыс. километров.

До этого сообщалось, что первыми моделями, которые получат ОТТС, станут кроссоверы Li L6, L7 и L9. Ожидается, что это произойдет уже в октябре. Начало официальных продаж в России запланировано на четвертый квартал 2025 года.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк заявила, что если сейчас Liхiang L9 в РФ стоит около 8–9 млн рублей, в официальном статусе его цена может достичь 9,5–11 млн рублей. Однако итоговая стоимость будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии.

Ранее сообщалось, что в России начали продавать китайские Audi Q6.