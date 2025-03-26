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Названа официальная стоимость кроссовера Liхiang L9 в РФ

Российские цены на кроссовер Liхiang L9 будут начинаться от 9,5 млн рублей
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LiXiang

Кроссовер Liхiang L9 после официального выхода на российский рынок будет стоить от 9,5 млн рублей, сообщила «Известиям» генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

«Если сейчас Liхiang L9 в РФ стоит около 8–9 млн рублей, в официальном статусе его цена может достичь 9,5–11 млн рублей. Однако итоговая стоимость будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии», — считает эксперт.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что китайские машины LiXiang и Zeekr официально представят в России не раньше 2026 года.

«Примерно неделю назад представители LI приезжали в Россию на переговоры с импортерами — обсуждали выход на рынок и даже заикнулись о более ранних сроках, если получится «залезть» с другим неймингом», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что главная проблема — обеспечить безопасное хранение персональных данных россиян на территории РФ. Это ресурсозатратный процесс.

Ранее были названы девять марок автомобилей из КНР, которые останутся на рынке РФ.

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