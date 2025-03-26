Названа официальная стоимость кроссовера Liхiang L9 в РФ

Российские цены на кроссовер Liхiang L9 будут начинаться от 9,5 млн рублей

Кроссовер Liхiang L9 после официального выхода на российский рынок будет стоить от 9,5 млн рублей, сообщила «Известиям» генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.

«Если сейчас Liхiang L9 в РФ стоит около 8–9 млн рублей, в официальном статусе его цена может достичь 9,5–11 млн рублей. Однако итоговая стоимость будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии», — считает эксперт.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что китайские машины LiXiang и Zeekr официально представят в России не раньше 2026 года.

«Примерно неделю назад представители LI приезжали в Россию на переговоры с импортерами — обсуждали выход на рынок и даже заикнулись о более ранних сроках, если получится «залезть» с другим неймингом», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что главная проблема — обеспечить безопасное хранение персональных данных россиян на территории РФ. Это ресурсозатратный процесс.

Ранее были названы девять марок автомобилей из КНР, которые останутся на рынке РФ.