Названа официальная стоимость кроссовера Liхiang L9 в РФ

Кроссовер Liхiang L9 после официального выхода на российский рынок будет стоить от 9,5 млн рублей, сообщила «Известиям» генеральный директор Frank Auto Ирина Франк.
«Если сейчас Liхiang L9 в РФ стоит около 8–9 млн рублей, в официальном статусе его цена может достичь 9,5–11 млн рублей. Однако итоговая стоимость будет зависеть от позиционирования бренда и рыночной стратегии», — считает эксперт.
До этого Telegram-канал Mash сообщил, что китайские машины LiXiang и Zeekr официально представят в России не раньше 2026 года.
«Примерно неделю назад представители LI приезжали в Россию на переговоры с импортерами — обсуждали выход на рынок и даже заикнулись о более ранних сроках, если получится «залезть» с другим неймингом», — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что главная проблема — обеспечить безопасное хранение персональных данных россиян на территории РФ. Это ресурсозатратный процесс.
Ранее были названы девять марок автомобилей из КНР, которые останутся на рынке РФ.