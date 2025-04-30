В России начали продавать китайские Audi Q6

К российским дилерам поступил китайский Audi Q6. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Габариты Audi Q6 (5099х2014х1784 мм) соответствуют большому кроссоверу. Клиренс составляет 200 мм. Машина комплектуется турбомоторами 2.0 (231 или 265 л.с.) или шестеркой 2.5 (299 л.с.). Коробка — роботизированный 7-ступенчатый преселектив, привод — полный quattro», — говорится в сообщении.

По информации источника, кроссовер дебютировал в Китае в 2022 году. Как и его прародителя Volkswagen Teramont, автомобиль производили для местного рынка. В 2024 году в КНР Audi плохо продавался, поэтому в начале 2025 — немцы дали на китайском рынке беспрецедентные 50% скидки на данную модель.

Также сообщается, что купить такой автомобиль в России можно за 8,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что компания Haval объявила официальные цены на кроссовер F7x нового поколения для рынка России. Автомобиль будет стоить от 3,5 млн до 3,7 млн рублей.

Ранее назвали дата начала продаж спорт-седана GAC Empow в России.