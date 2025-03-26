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Стало известно, когда в России начнут продавать LiXiang

Старт продаж премиальных авто LiXiang в РФ запланирован на IV квартал 2025 года
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Li Auto

Компания Sinomach Auto собирается официально представлять китайский автобренд LiXiang в России и других странах ЕАЭС. Об этом пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Первыми моделями, которые получат ОТТС, станут кроссоверы Li L6, L7 и L9. Ожидается, что это произойдет уже в октябре. Начало официальных продаж в России запланировано на четвертый квартал 2025 года», — передает издание

Также отмечается, что в России уже началось формирование дилерской сети, а первые автосалоны откроются до конца года.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что китайские машины LiXiang и Zeekr официально представят в России не раньше 2026 года.

«Примерно неделю назад представители LI приезжали в Россию на переговоры с импортерами — обсуждали выход на рынок и даже заикнулись о более ранних сроках, если получится «залезть» с другим неймингом», — говорится в сообщении канала.

Ранее названа официальная стоимость кроссовера Liхiang L9 в РФ.

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